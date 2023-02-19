Христина Остапчук розповіла, що зробила з дорогими подарунками від шоумена

З другою дружиною Христиною Володимир Остапчук був разом близько трьох років. Він возив її на дорогі курорти та купував бренди. Жінка розповіла, що зробила з цими подарунками після того, як він закрутив роман з 22-річною Катею.

Володимир Остапчук балує брендами нову кохану, даруючи Celine на перший День святого Валентина, тож на подарунки Христині грошей теж не шкодував. На диво, всі презенти від колишнього вона береже.

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Ексдружина Остапчука розповіла, де подарунки від нього

Хтось з підписників Христини помітив і поцікавився: "Ви подарунки Володимира, дивлюсь, носите. Не викинули?" Вона запостила фото з пакунком від французького дому моди Hermès та зізналася, що не викидатиме нічого з того, що отримала від Остапчука.

А навіщо щось викидати? Я ношу всі подарунки, які мені дарують. Тому що вони від серця і від душі,

– прокоментувала Христина Остапчук.

Христина Остапчук про подарунки від ведучого / Фото з інстаграм-сторіс

До речі, на вихідні з Відня Христина Остапчук полетіла в місто Марбелья, що в Іспанії. Там вона гуляла з подругами по бутіках – Hermès, Zara. Тож фоловерів цікавить, звідки в неї гроші на такий люксовий відпочинок.

"А що саме вас цікавить про мої гроші? Якщо чесно, я сама не рахую чужі фінанси, і тому не дуже розумію, коли люди питають про мої", – написала Христина у сторіс.

Христина Остапчук про гроші / Фото з інстаграм-сторіс

Цікаво, раніше блогерка розповідала, що в місяць витрачає на себе до 60 тисяч гривень, а якщо купує речі, то ще більше. Однак утриманкою Остапчука вона не була, бо "завжди вважала, що жінка має бути самодостатньою, щоб не просити і не залежати". Тож тоді, коли шоумен вкладався в будівництво будинку під Києвом, вона купувала продукти, платила за комуналку та паркінг.

Нагадаємо, у грудні, після того, як їхній розрив сплив у мережі, Христина Остапчук коментувала, що з будинком "все ок, він стоїть на своєму місці", але ремонт на той час зупинили. Наразі невідомо, як вони поділили майно.