Вони замовкли, – ексдружина Дзідзьо заткнула компанію хлопців, які слухали російську музику

Колишня дружина Дзідзьо співачка SLAVIA похвалилася, як без скандалів і докорів змусила вимкнути російську музику на тенісному корті. Яка пісня напоумила компанію хлопців, дізнавайтеся далі.

У Буковелі з Ярославою Притулою (справжнє ім'я SLAVIA) трапився неприємний інцидент. Вона стикнулася з компанією хлопців, які слухати пісні з країни-окупанта. З'ясовувати стосунки артистка не хотіла, тож у пригоді став її новий трек про силу українців та зв'язок поколінь – "Сила роду", у кліпі на який знялася Ірина Фаріон.

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Як SLAVIA змусила хлопців вимкнути російську музику

Я пішла грати в теніс, біля мене грала компанія хлопців. Вони розмовляли російською мовою, а потім ввімкнули російську музику. Я не витримала і ввімкнула свою пісню "Сила роду", після чого вони замовкли, почали перешіптуватися,

– розповіла ексдружина Дзідзьо.

Вона переконана, що це дієвий метод, щоб відівчити українців від музики з країни-агресорки. На її думку, "на кожну російську пісню в Україні має гучніше звучати українська".

"Це гарний приклад, як не витративши свого ресурсу, енергії, часу, не сказавши жодного слова, сказати все. В Україні має панувати українська мова, культура, традиції! Переможемо", – наголосила SLAVIA.

SLAVIA про те, як протидіяти російським трекам в Україні / Скриншот зі сторіс

Нагадаємо, Злата Огнєвіч, на відміну від SLAVIA, публічно засуджує тих, хто слухає російську музику. Вона наголошує, що це спонсорування ворога: "Як вам не соромно? Після всіх жертв, каліцтв, трагедій Бучі, Маріуполя, щоденної боротьби на передовій – ви продовжуєте слухати русняву музику?"

До речі, акторка Наталка Денисенко взагалі намагалася вправити мізки таксисту, який слухає російських виконавців, "платить гроші в казну нашого ворога", поки його батько боронить Україну в ЗСУ.