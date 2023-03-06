Після повномасштабного нападу Росії Женя Галич не раз казав, що 2014 року, коли окупували Крим і розв'язали війну на Донбасі, не був настільки свідомим, як зараз. Однак усі творчі зв'язки з країною-агресоркою розірвав ще тоді, передає 24 Канал.

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Коли Женя Галич востаннє виступав у Росії

Ми скасували всі відносини з росіянами. Ми не виступали в Росії, ми не грали в Росії, ми не випускали треки в Росії. У мене давно був зроблений свідомий вибір,

– наголосив нам Женя Галич.

Ба більше, у гурту O.Torvald нібито був лише один сольник у Росії, і той на початку кар'єри – 2005 чи 2006 року. Тоді вони виступили в Бєлгороді після концерту в Харкові. Після цього кілька разів їздили хіба на корпоративи.

"У нас чи 2008, чи 2009 року було декілька концертів також. Це були приватні концерти. Нас багато разів запрошували, просто не складалося", – зауважив Женя Галич.