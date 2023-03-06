В Буковеле с Ярославой Притулой (настоящее имя SLAVIA) произошел неприятный инцидент. Она столкнулась с компанией ребят, которые слушали песни из страны-оккупанта. Выяснять отношения артистка не хотела, поэтому пригодился ее новый трек о силе украинцев и связи поколений – "Сила роду", в клипе на который снялась Ирина Фарион.

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Как SLAVIA заставила ребят выключить русскую музыку

Я пошла играть в теннис, возле меня играла компания ребят. Они разговаривали по-русски, а затем включили русскую музыку. Я не выдержала и включила свою песню "Сила роду", после чего они замолчали, начали перешептываться,

– рассказала экс-жена Дзидзьо.

Она убеждена, что это действенный метод, чтобы отучить украинцев от музыки из страны-агрессорки. По ее мнению, "на каждую российскую песню в Украине должен громче звучать украинская".

"Это хороший пример, как не потратив свой ресурс, энергию, время, не сказав ни слова, сказать все. В Украине должен быть украинский язык, культура, традиции! Победим", – подчеркнула SLAVIA.

SLAVIA о том, как противодействовать российским трекам в Украине / Скриншот со сторис

Напомним, Злата Огневич, в отличие от SLAVIA, публично осуждает тех, кто слушает русскую музыку. Она подчеркивает, что это спонсирование врага: "Как вам не стыдно? После всех жертв, увечий, трагедий Бучи, Мариуполя, ежедневной борьбы на передовой – вы продолжаете слушать русскую музыку?"

Кстати, актриса Наталка Денисенко вообще пыталась вправить мозги таксисту, который слушает российских исполнителей, "платит деньги в казну нашего врага", пока его отец защищает Украину в ВСУ.