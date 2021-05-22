Намагаємося, щоб дочка була з татом, – ексдружина Андре Тана розповіла про розлучення

Відомий український дизайнер Андре Тан нещодавно зізнався, що розлучився з дружиною Аліною Харечко. Днями жінка розповіла, що причиною цього справді став бізнес.

Український дизайнер зі світовим ім'ям Андре Тан 9 років перебував у шлюбі з Аліною Харечко, але нещодавно модельєр сповістив, що вже пів року як розлучений з нею. Пара залишилась друзями.

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Аліна Харечко про розлучення з Андре Таном

Аліна Харечко прокоментувала розлучення з чоловіком. Вона підтвердила, що причиною розриву шлюбу став бізнес та сварки через нього.

Тому що ми працювали разом з Андрієм 10 років. І, звичайно, ми бізнес переносили додому й обговорювали його там. Коли дві сильних людини в бізнесі зустрічаються, це досить складно. Я думаю, це причина розлучення,

– поділилася ексдружина модельєра.

Аліна Харечко додала, що процес поділу майна пройшов легко та без скандалів. Також вона дозволяє, та навіть заохочує Андре Тана, щоб він бачився з 5-річною донькою.

"Він залишив собі квартири, які у нього були в центрі Києва, віддав нам з Сонею будинок, і, в принципі, все чудово. Ми розмовляли з донькою, ми пояснювали. Максимально намагаємося, щоб дочка була з татом. Ось зараз я на світському заході, і він мені дозволив тут потанцювати, і подивитися концерт, а сам малює з донькою", – розповіла Аліна.

Харечко зауважила, що її серце зараз вільне: "Так, і я не збираюся його нікому віддавати. Тому що мені здається правильним проаналізувати минуле, не стрибати у відносини, зрозуміти, що було не так, в чому були помилки".

Розлучення Андре Тана та Аліни Харечко