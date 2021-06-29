Первым о беременности жены Тревора Энгельсона сообщило издание Us Weekly. После того, как информация всплыла в сети, экс-муж Меган Маркл раскрыл семейную тайну в личном профиле в инстаграме. Он опубликовал трогательное фото с женой и дочкой на плечах. Кадр был сделан на заднем дворе их нового дома в Беверли-Хиллз.

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Детская тема такая красивая, продолжим. Мы сделаем это снова. Ждите уже этой осенью,

– помпезно объявил кинопродюсер.

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Тревор Энгельсон с беременной женой и дочкой / Фото из инстаграма продюсера

Если верить сообщениям инсайдеров, осенью этого года у 44-летнего Тревора Энгельсона и 34-летней Трейси Курлянд снова родится дочь. Первенец пары Форд появился на свет в августе 2020 года. Сейчас девочке 10 месяцев.

Так, экс-муж догоняет Меган Маркл, которая в этом месяце стала мамой во второй раз. У королевской пары родилась дочь Лилибет.

Какими были отношения Меган Маркл и Тревора Энгельсона