28 січня 54-річний співак Марк Ентоні та 23-річна парагвайська фотомодель Надя Феррейра зіграли розкішне весілля, яке приховали від публіки. Та тепер подружжя виклало у мережі перші кадри з їхнього свята.

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Кадри з весілля Марка Ентоні

Колишній чоловік Дженніфер Лопес опублікував відео, в якому зібрані кадри з одруження. Там можна побачити і зіркових гостей, і розкішно прикрашену залу, і сукню нареченої.

У ролику також показали, як Надю до вівтаря підвів її батько. Побачивши наречену, Марк розчулився та заплакав.



Марк Ентоні розчулився біля вівтаря / Скриншот з відео

Відео з весілля Марка Ентоні і Наді Феррейри:

Що ще відомо про весілля Ентоні і Феррейри

Зіркова пара зіграла весілля менш як через рік після заручин. Торжество відбулося у Художньому музеї Перес в Маямі. Марка Ентоні та Надю Феррейру одружив сам мер міста Френсіс Суарес, а їхній шлюб благословив Папа Римський.

Свідками церемонії були світові зірки – Малума, Девід Бекхем, Сальма Гаєк, Лін Мануель Міранда, Луїс Фонсі, Ромео Сантос та інші. Втім, на святі не було ані Дженніфер Лопес, ані їхніх спільних дітей – Еммі та Максиміліана.