Марк Ентоні освідчився юній коханій ще у травні минулого року, а 28 січня вони слідом за Дженніфер Лопес і Беном Аффлеком зіграли весілля. Церемонія була таємною, молодята ще не підтвердили її, але ЗМІ вже вивідали всі подробиці.
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Ексчоловік Лопес Марк Ентоні одружився з 23-річною моделлю
Марк Ентоні та Надя Феррейра влаштували розкішне весілля в Художньому музеї Перес в Маямі. Їх одружив сам мер міста Френсіс Суарес, а свідками церемонії були світові зірки – Малума, Девід Бекхем, Сальма Гаєк, Лін Мануель Міранда, Луїс Фонсі, Ромео Сантос та інші.
Марк Ентоні з Надею Феррейрою / Фото з інстаграму моделі
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