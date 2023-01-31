28 января 54-летний певец Марк Энтони и 23-летняя парагвайская фотомодель Надя Феррейра сыграли роскошную свадьбу, которую скрыли от публики. Но теперь супруги выложили в сети первые кадры из их праздника.

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Кадры из свадьбы Марка Энтони

Бывший муж Дженнифер Лопес опубликовал видео, в котором собраны кадры из женитьбы. Там можно увидеть и звездных гостей, и роскошно украшенный зал, и платье невесты.

В ролике также показали, как Надю к алтарю подвел ее отец. Увидев невесту, Марк растрогался и заплакал.



Марк Энтони растрогался у алтаря / Скриншот с видео

Видео со свадьбы Марка Энтони и Нади Феррейры:

Что еще известно о свадьбе Энтони и Феррейры

Звездная пара сыграла свадьбу менее чем через год после помолвки. Торжество состоялось в Художественном музее Перес в Майами. Марка Энтони и Надю Феррейру женил сам мэр города Фрэнсис Суарес, а их брак благословил Папа Римский.

Свидетелями церемонии были мировые звезды – Малума, Дэвид Бекхэм, Сальма Гаек, Лин Мануэль Миранда, Луис Фонси, Ромео Сантос и другие. Впрочем, на празднике не было ни Дженнифер Лопес, ни их общих детей – Эмми и Максимилиана.