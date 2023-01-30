Популярний американський співак у жанрі сальси Марк Ентоні та парагвайська модель Надя Феррейра зіграли весілля в Маямі у присутності світових зірок. Серед них не помітили Дженніфер Лопес, яка народила йому двійнят. Аби уникнути чуток, артистка показала, де була ввечері 28 січня.

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Чому Дженніфер Лопес не прийшла на весілля ексчоловіка Марка Ентоні

Дженніфер Лопес запросили на ювілей косметичного бренду Anastasia Beverly Hills мільярдерки Анастасії Соаре. Тож вечір вона провела в компанії Кім Кардашян, телеведучої Опри Вінфрі, акторки й моделі Софії Вергари. На івенті також були акторка Шерон Стоун, топ-модель Гайді Клум, "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра, акторка Джессіка Альба, супермодель Алессандра Амбросіо та інші.

Суботній вечір. Чудова вечеря вчора на честь 25-річчя Anastasia,

– підписала Дженніфер Лопес.

У коментарях засновниця бренду Anastasia Beverly Hills Анастасія Соаре подякувала їй за візит: "Дякую за твою підтримку протягом останніх 25 років, Дженніфер. Люблю тебе".

Дженніфер Лопес з Кім Кардашян та Опрою Вінфрі / Фото з інстаграму співачки

Дженніфер Лопес з Кім Кардашян та Опрою Вінфрі / Фото з інстаграму співачки

Дженніфер Лопес з Анастасією Соаре / Фото з інстаграму співачки

Дженніфер Лопес з Софією Вергарою / Фото з інстаграму співачки

Цікаво, що на зіркову вечірку Дженніфер Лопес одягла ефектну мінісукню з прозорими рукавами, декольте та золотими паєтками. Це вбрання від Valentino. Волосся співачка зібрала у високий пучок і підібрала прикраси від Cartier.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес сама нещодавно одружилася вчетверте, з Беном Аффлеком. У липні вони взяли шлюб у Лас-Вегасі, а в серпні три дні гуляли весілля в маєтку актора неподалік міста Саванна.