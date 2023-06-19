Ексчоловік Дженніфер Лопес став батьком усьоме: фото Марка Ентоні з дитиною

Колишній чоловік Дженніфер Лопес став батьком усьоме. Його 24-річна дружина Надя Феррейра народила дитину – для неї це первісток.

Колишній чоловік Дженніфер Лопес усьоме став батьком – це сталося в День батька, 18 червня. Марк Ентоні повідомив радісну новину у своїх соцмережах.

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Марк Ентоні став батьком усьоме

Американський співак і музикант Марк Ентоні опублікував перше фото з новонародженим малям. Він тримав на руках дитину, а його дружина Надя Феррейра тримала малюка за ручку.

"Божий час завжди ідеальний. З Днем батька", – поділився першими емоціями Марк Ентоні. Батьки поки що не розсекречують стать та ім'я дитини.



Марк Ентоні став батьком / Фото з інстаграму Марка Ентоні

, Марк Ентоні виховує ще 6 дітей: доньку Аріанну та сина Чейза від Деббі Росадо. У шлюбі з Даянаре Торрес в артиста народилися сини Крістіан і Раян. Від шлюбу з Дженніфер Лопес в Ентоні народилися двійнята – донька Емма та син Макс.

Нагадаємо, Марк Ентоні та Надя Феррейра приховано зіграли розкішне весілля 28 січня в Маямі, через рік після заручин. На церемонії було безліч зіркових гостей, але без Дженніфер Лопес та дітей. Згодом подружжя виклало у мережі перші кадри з їхнього свята, на яких видно, як Марк розчулився, побачивши наречену.

Через два тижні подружжя повідомило про майбутнє поповнення в новоспеченій сім'ї. Для Наді це перша дитина.