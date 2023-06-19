Бывший муж Дженнифер Лопес в седьмой раз стал отцом – это произошло в День отца, 18 июня. Марк Энтони сообщил радостную новость в своих соцсетях.
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Марк Энтони стал отцом в седьмой раз
Американский певец и музыкант Марк Энтони опубликовал первое фото с новорожденным малышом. Он держал на руках ребенка, а его жена Надя Феррейра держала ребенка за ручку.
"Божие время всегда идеально. С Днем отца", – поделился первым эмоциями Марк Энтони. Родители пока не рассекречивают пол и имя ребенка.
Марк Энтони стал отцом / Фото с инстаграма Марка Энтони
Напомним, Марк Энтони и Надя Феррейра скрыто сыграли роскошная свадьба 28 января в Майами, через год после помолвки. На церемонии было множество звездных гостей, но без Дженнифер Лопес и детей. Впоследствии супруги выложили в сети первые кадры с их праздника, на которых видно, как Марк растрогался, увидев невесту.
Через две недели супруги сообщили о будущее пополнение в новоиспеченной семье. Для Нади это первый ребенок.