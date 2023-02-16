Ексчоловік Джей Ло Марк Ентоні та його дружина стануть батьками: миле фото

У День Валентина Марк Ентоні та його дружина Надя Феррейра поділилися щасливою новиною. Вони оголосили, що стануть батьками.

Колишній чоловік Дженніфер Лопес Марк Ентоні лиш нещодавно одружився з молодою коханою, Надею Феррейрою. У День Валентина новоспечене подружжя повідомило про те, що вони чекають дитину.

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Марк Ентоні і Надя Феррейра стануть батьками

Зіркова пара поділилась у мережі зворушливим фото. На ньому не було облич, а лиш помітно кругленький животик Наді та рука майбутнього батька на ньому.

Найкращий подарунок на День святого Валентина! Дякую тобі, Боже, за це велике благословення у нашому житті,

– поділилась Феррейра.



Марк Ентоні та його кохана стануть батьками / Фото з інстаграму моделі

Весілля Ентоні та Феррейри

, Марк Ентоні вже давно багатодітний батько: він виховує 29-річну дочку Аріанну від Деббі Росадо, двох синів від шлюбу з Даянаре Торрес – 22-річний Крістіан Ентоні Муньїс і 19-річний Раян Ентоні Муньїс. У шлюбі з Лопес 22 лютого 2008 року народилися близнюки.

54-річний співак та 23-річна парагвайська фотомодель зіграли розкішне весілля 28 січня, але приховали від публіки. Згодом подружжя виклало у мережі перші кадри з їхнього свята, на яких видно, як Марк розчулився, побачивши наречену.

Весілля відбулося менш як через рік після заручин зіркової пари. Торжество відбулося у Художньому музеї Перес в Маямі. Марка Ентоні та Надю Феррейру одружив сам мер міста Френсіс Суарес, а їхній шлюб благословив Папа Римський.

Свідками церемонії були світові зірки – Малума, Девід Бекхем, Сальма Гаєк, Лін Мануель Міранда, Луїс Фонсі, Ромео Сантос та інші. Втім, на святі не було ані Дженніфер Лопес, ані їхніх спільних дітей – Еммі та Максиміліана.