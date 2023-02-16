Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони только недавно женился на молодой любимой, Надей Феррейрой. В День Валентина новоиспеченные супруги сообщили о том, что они ждут ребенка.

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Марк Энтони и Надя Феррейра станут родителями

Звездная пара поделилась в сети трогательным фото. На нем не было лиц, а лишь заметно кругленький живот Нади и рука будущего отца на нем.

Лучший подарок на День святого Валентина! Благодарю тебя, Боже, за это великое благословение в нашей жизни,

– поделилась Феррейра.



Марк Энтони и его любимая станут родителями / Фото с инстаграма модели

Заметим, Марк Энтони уже давно многодетный отец: он воспитывает 29-летнюю дочь Арианну от Дебби Росадо, двух сыновей от брака с Даянаре Торрес – 22-летний Кристиан Энтони Муньис и 19-летний Райан Энтони Муньис. В браке с Лопесом 22 февраля 2008 года родились близнецы.

Свадьба Энтони и Феррейры

54-летний певец и 23-летняя парагвайская фотомодель сыграли роскошную свадьбу 28 января, но скрыли от публики. Впоследствии супруги выложили в сети первые кадры с их праздника, на которых видно, как Марк умилялся, увидев невесту.

Свадьба состоялась менее чем через год после помолвки звездной пары. Торжество состоялось в Художественном музее Перес в Майами. Марка Энтони и Надю Феррейру женил сам мэр города Фрэнсис Суарес, а их брак благословил Папа Римский.

Свидетелями церемонии были мировые звезды – Малума, Дэвид Бекхэм, Сальма Гаек, Лин Мануэль Миранда, Луис Фонси, Ромео Сантос и другие. Впрочем, на празднике не было ни Дженнифер Лопес, ни их общих детей – Эмми и Максимилиана.