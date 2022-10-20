Вимикає пралку й запалює свічки: Злата Огнєвіч ефектно показала, як економити світло – відео

Оскільки російські окупанти вже другий тиждень б'ють по об'єктах енергетичної інфраструктури, українців просять заощаджувати електроенергію. Співачка Злата Огнєвіч продемонструвала, як слід поводитися після 17:00.

Оскільки Укренерго просить зменшити навантаження на енергосистему, то не лише ведучі 24 каналу, а й Злата Огнєвіч запалює свічки. Зірка зняла коротке відео й показала, як правильно проводити осінні вечори.

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Злата Огнєвіч показала, як економити світло

Після 17:00 Злата Огнєвіч вимикає не лише всі енергоємні прилади, такі як пралка, а й світло у квартирі. Вона проводить вечір при свічках.

Тримаймося. Разом ми сила,

– підбадьорила співачка.

що відео Злата Огнєвіч зняла в патріотичній футболці з синьо-жовтим принтом і написом "Мелітополь – це Україна".

У коментарях її підтримали десятки фанів:

"Я теж так роблю";

"Хочеться, щоб всі розуміли, наскільки це зараз важливо";

"Це чудова відеореклама, щоб економити електроенергію. Тримаймося далі";

"Тримаймося, допомагаймо країні. Мені подобається ввечері біля свічі в'язати! Все буде Україна";

"Злато, ви молодець! Відео дуже доречне! Тримаймося, українці".

До речі, Катя Осадча нещодавно теж провела вечір без світла.

Як економити електроенергію щодня / Інфографіка 24 каналу