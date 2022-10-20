Оскільки Укренерго просить зменшити навантаження на енергосистему, то не лише ведучі 24 каналу, а й Злата Огнєвіч запалює свічки. Зірка зняла коротке відео й показала, як правильно проводити осінні вечори.
До теми Оля Цибульська поглузувала з окупантів, які хочуть лишити країну без світла: кумедне відео
Злата Огнєвіч показала, як економити світло
Після 17:00 Злата Огнєвіч вимикає не лише всі енергоємні прилади, такі як пралка, а й світло у квартирі. Вона проводить вечір при свічках.
Тримаймося. Разом ми сила,
– підбадьорила співачка.
У коментарях її підтримали десятки фанів:
- "Я теж так роблю";
- "Хочеться, щоб всі розуміли, наскільки це зараз важливо";
- "Це чудова відеореклама, щоб економити електроенергію. Тримаймося далі";
- "Тримаймося, допомагаймо країні. Мені подобається ввечері біля свічі в'язати! Все буде Україна";
- "Злато, ви молодець! Відео дуже доречне! Тримаймося, українці".
До речі, Катя Осадча нещодавно теж провела вечір без світла.
Як економити електроенергію щодня / Інфографіка 24 каналу