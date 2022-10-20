Поскольку Укрэнерго просит снизить нагрузку на энергосистему, то не только ведущие 24 канала, но и Злата Огневич зажигает свечи. Звезда сняла короткое видео и показала, как правильно проводить осенние вечера.

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Злата Огневич показала, как экономить свет

После 17:00 Злата Огневич выключает не только все энергоемкие приборы, такие как стиралка, но и свет в квартире. Она проводит вечер при свечах.

Держимся. Вместе мы сила,

– подбодрила певица.

Интересно, что видео Злата Огневич сняла в патриотической футболке с сине-желтым принтом и надписью "Мелитополь – это Украина".

В комментариях ее поддержали десятки фанатов:

"Я тоже так поступаю";

"Хочется, чтобы все понимали, насколько это сейчас важно";

"Это отличная видеореклама, чтобы экономить электроэнергию. Держимся дальше";

"Держимся, помогаем стране. Мне нравится вечером возле свечи вязать! Все будет Украина";

"Злата, вы молодец! Видео очень кстати! Держимся, украинцы".

Кстати, Катя Осадчая недавно тоже провела вечер без света.

Как экономить электроэнергию каждый день / Инфографика 24 канала