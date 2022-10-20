Поскольку Укрэнерго просит снизить нагрузку на энергосистему, то не только ведущие 24 канала, но и Злата Огневич зажигает свечи. Звезда сняла короткое видео и показала, как правильно проводить осенние вечера.
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Злата Огневич показала, как экономить свет
После 17:00 Злата Огневич выключает не только все энергоемкие приборы, такие как стиралка, но и свет в квартире. Она проводит вечер при свечах.
Держимся. Вместе мы сила,
– подбодрила певица.
В комментариях ее поддержали десятки фанатов:
- "Я тоже так поступаю";
- "Хочется, чтобы все понимали, насколько это сейчас важно";
- "Это отличная видеореклама, чтобы экономить электроэнергию. Держимся дальше";
- "Держимся, помогаем стране. Мне нравится вечером возле свечи вязать! Все будет Украина";
- "Злата, вы молодец! Видео очень кстати! Держимся, украинцы".
Кстати, Катя Осадчая недавно тоже провела вечер без света.
Как экономить электроэнергию каждый день / Инфографика 24 канала