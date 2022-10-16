"Цінності змінилися": чи економить Позитив на ремонті дому, що тягнеться вже 2 роки

Український репер Позитив, як і інші артисти, опинився без заробітку через війну. Він розповів, як економить на ремонті дому, що триває понад 2 роки.

Відомий український репер Позитив (Олексій Завгородній) близько 2 років робить ремонт у домі. Цей час припав на кризу – коронавірус, а згодом і війну в країні.

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Позитив про ремонт у домі

Попри все, Позитив продовжує ремонт у своєму домі. Там він й оселився, адже через фінансову кризу відмовився від зйомної квартири.

Я закінчую ремонт і живу в ньому. Я розпочав його, коли почався COVID, це перша криза була. Потім наступний рік… Тобто він тягнеться вже два роки. Спочатку я розігнався – у мене була команда, прораб, дизайнери. Концерти є, гроші заробляєш,

– поділився Позитив.

"Я на другому поверсі не живу. Я живу на першому поверсі, там же є диванчик. Ще роблять сходи… Я от весь місяць зараз жив зі тинькарем. Я прокидався, він мені стукав у двері, бо ж не можна подзвонити. Я йому відкривав, він робив щось, я далі спав".

Виконавець додав, що й сам прикладається до роботи в його домі. Адже він економить, зокрема, й на ремонті. "Є якісь складні речі, такі тонкі, я думаю, що краще за все це робити професіоналам. Але якщо, наприклад, плінтус приклеїти, розетку зробити, це можна звісно".

На всьому заощаджуєш. Думаю, що цінності змінилися. Якщо ти колись хотів якусь гарну ретро лампу, то зараз це просто лампочка. Мені вистачає. Зараз це не на часі, зараз на часі допомагати ЗСУ,

– підкреслив репер.

Ремонт Позитива / Фото "Сніданку з 1+1"

Зауважимо, Світлана Тарабарова також страждає від фінансової кризи, оскільки не отримує доходу. Через те, що вона не має змоги виплачувати кредит за будинок у Дмитрівці, зірці довелось виставити своє житло на продаж.

"Ми дійсно вперше стикнулися з такою кризою, що не можемо виплачувати кредит за будинок. Тому найближчим часом виставляємо його на продаж. Повернемося в Київ. Думаю, це місто вже скучило за нашою родиною", – розповідала співачка в інтерв'ю 24 каналу.