Известный украинский рэпер Позитив (Алексей Завгородний) около 2 лет делает ремонт в доме. Это время пришлось на кризис – коронавирус, а впоследствии и войну в стране.

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Позитив ремонт в доме

Несмотря на все, Позитив продолжает ремонт в своем доме. Там он и поселился, ведь из-за финансового кризиса отказался от съемной квартиры.

Я заканчиваю ремонт и живу в нем. Я начал его, когда начался COVID, это первый кризис был. Потом следующий год… То есть он длится уже два года. Сначала я разогнался – у меня была команда, прораб, дизайнеры. Концерты есть, деньги зарабатываешь,

– поделился Позитив.

"Я на втором этаже не живу. Я живу на первом этаже, там же есть диванчик. Еще делают лестницу... Я вот весь месяц сейчас жил со штукатурщиком. Я просыпался, он мне стучал в дверь, потому что нельзя позвонить. Я ему открывал, он делал что-то, я дальше спал".

Исполнитель добавил, что и сам прикладывается к работе в его доме. Он ведь экономит, в частности, и на ремонте. "Есть какие-то сложные вещи, такие тонкие, я думаю, что лучше это делать профессионалам. Но если, например, плинтус приклеить, розетку сделать, это можно конечно".

На всем экономишь. Думаю, что ценности поменялись. Если ты когда-то хотел какую-нибудь хорошую ретролампу, то сейчас это просто лампочка. Мне хватает. Сейчас это не ко времени, сейчас ко времени помогать ВСУ,

– подчеркнул рэпер.

Ремонт Позитива / Фото "Завтрака с 1+1"

Заметим, Светлана Тарабарова также страдает от финансового кризиса, поскольку не получает дохода. Из-за того, что у нее нет возможности выплачивать кредит за дом в Дмитровке, звезде пришлось выставить свое жилье на продажу.

"Мы действительно впервые столкнулись с таким кризисом, что не можем выплачивать кредит за дом. Поэтому в ближайшее время выставляем его на продажу. Вернемся в Киев. Думаю, этот город уже соскучился по нашей семье", – рассказывала певица в интервью 24 каналу.