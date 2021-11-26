Ед Ширан зняв кліп у Києві й розхвалив Україну

Знаменитий британський співак Ед Ширан прилітав в Україну на зйомки кліпу! У Києві він провів щонайменше три дні й зробив комплімент українській столиці.

Величний Київ неодноразово входив у топи міст з найкрасивішими краєвидами в Європі. Тут безліч "незаяложених" локацій, які приваблюють як українських, так і закордонних кліпмейкерів. Перед нашою столицею не встояв навіть володар Греммі Ед Ширан!

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У своєму інстаграмі з майже 36-мільйонною аудиторією співак розхвалив Україну на весь світ. Після трьох нічних зйомок він зрозумів, що Київ – прекрасне місто в чудовій країні.

Дякуємо, що прийняв нас, Києве. Три нічні зйомки у вашому прекрасному місті, Україна чудова,

– написав Ед Ширан.

Він опублікував перше фото зі зйомок майбутнього кліпу, деталі якого тримає в секреті. Як з'ясувалось, фільмування розгорнули біля корпусу механіко-математичного факультету КНУ, що біля Виставкового центру.

Ед Ширан на зйомках кліпу в Києві / Фото з інстаграму співака

Які світові артисти знімали кліпи в Києві

Розкішний кліп Дуа Ліпи на пісню We're Good знімали в Україні, щоправда, в Київ вона не приїжджала.

У жовтні 2018 року в нашу столицю прилітала сама Майлі Сайрус! На Дарницькому мосту вона влаштувала перегони з автівками поліціянтів, які можна побачити в кліпі на пісню Nothing Breaks Like a Heart.

У грудні 2018 року, незадовго після перемоги на Євробаченні, до Києва прилітала Нетта Барзілай. У столиці зняли її кліп на пісню Bassa Sababa.

Британський гурт Coldplay знімав у Києві кліп на трек Trouble In Town. У відео засвітились станція метро "Олімпійська", Будинок одягу на Львівській площі, торговий центр "Україна" і Premier Hotel Lybid.

чотири тижні тому Ед Ширан випустив четвертий студійний альбом "=" – Equals, до якого ввійшло 14 треків.