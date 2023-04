Ширан приїхав до Нью-Йорка, що взяти участь у судовому слуханні щодо авторських прав. Нещодавно співак розповів про непростий період у своєму житті.

Артист привернув увагу багатьох ЗМІ. В мережі оприлюднили безліч фото Ширана біля залу суду.

Що відомо про справу проти Еда Ширана

Артиста звинувачують у плагіаті пісні американського виконавця Марвіна Гея Let's Get It On. Проте Ширан у суді різко відповів на аргументи адвокатів про те, що він нібито викрав елементи цього хіта для своєї пісні Thinking Out Loud.

Одним із доказів було зроблене фанатом відео, на якому Ширан співає дві пісні під час концерту 2014 року. Окружний суддя дозволив відтворити цей кліп, попри заперечення адвокатів співака.

Бен Крамп і Кейша Райс, які представляють спадкоємців авторів пісні Let’s Get It On, назвали це відео зізнанням Ширана у плагіаті.

Що на це відповів Ширан

Співак заявив, що він лише міксує пісні на своїх концертах.

Багато композицій мають схожі акорди. Ви можете перейти від Let It Be до No Woman No Cry і повернутися назад. І, відверто кажучи, якби я зробив те, у чому ви мене звинувачуєте, я був би справжнім ідіотом, щоб стояти на сцені перед 20 000 людей і робити це,

– заявив Ширан.

Остаточно рішення щодо цієї справи поки немає. Тож, британському артисту доведеться прилітати в Нью-Йорк, аби особисто відвідувати судові засідання.

До слова, минулого року 32-річний Ед Ширан та його дружина Черрі Сіборн стали батьками вдруге. У подружжя народилася донька. Також пара виховує спільну доньку Лайру, яка народилася у серпні 2020 року.