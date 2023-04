Ширан приехал в Нью-Йорк, что принять участие в судебном слушании по авторским правам. Недавно певец рассказал о непростой период в своей жизни.

Артист привлек внимание многих СМИ. В сети обнародовали множество фото Ширана у зала суда.

Что известно о деле против Эда Ширана

Артиста обвиняют в плагиате песни американского исполнителя Марвина Гея Let's Get It On. Тем не менее, Ширан в суде резко ответил на аргументы адвокатов о том, что он якобы похитил элементы этого хита для своей песни Thinking Out Loud.

Слушайте песню Марвина Гея Let's Get It On: онлайн

Одним из доказательств было сделано фанатом видео, где Ширан поет две песни во время концерта 2014 года. Окружной судья разрешил воспроизвести этот клип, несмотря на возражения адвокатов певца.

Бен Крамп и Кейша Райс, представляющие наследников авторов песни Let's Get It On, назвали это видео признанием Ширана в плагиате.

Слушайте песню Эда Ширана Thinking Out Loud: онлайн

Что на это ответил Ширан

Певец заявил, что он только миксует песни на своих концертах.

Многие композиции имеют схожие аккорды. Вы можете перейти от Let It Be к No Woman No Cry и вернуться назад. И, честно говоря, если бы я сделал то, в чем вы меня обвиняете, я был бы настоящим идиотом, чтобы стоять на сцене перед 20 000 человек и делать это,

– заявил Ширан.

Окончательно решения по этому делу пока нет. Британскому артисту придется прилетать в Нью-Йорк, чтобы лично посещать судебные заседания.

К слову, в прошлом году 32-летний Эд Ширан и его супруга Черри Сиборн стали родителями во второй раз. У супругов родилась дочь. Также пара воспитывает общую дочь Лайру, родившуюся в августе 2020 года.