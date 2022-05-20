Невідомо, коли саме народилась друга дитина Еда Ширана і як вони її назвали, проте про це артист повідомив у соцмережах 20 травня.

До слова Співачка Ріанна народила дитину, – ЗМІ

Хочу повідомити вас усім, що в нас народилася ще одна прекрасна дівчинка. Ми обоє так закохані у неї, і перебуваємо на сьомому небі від того, що нас тепер четверо,

– написав щасливий татусь.

Він також прикріпив лаконічну фотографію, на якій у люльці для дитини лежать крихітні білі шкарпетки.



В Еда Ширана народилась друга донька / Фото з інстаграму артиста

Колеги з усього світу вже привітали чоловіка у коментарях та побажали сім'ї щасливого майбутнього. Допис про народження дитини всього за пів доби оцінили майже 1,5 мільйона людей.

Читайте також Кохана Святослава Вакарчука вдруге вагітна, – ЗМІ

Що відомо про сім'ю Еда Ширана

Ширан та його дружина Черрі Сіборн детально приховують своє особисте життя. Вони таємно одружились ще у 2019 році, а познайомились ще у школі. Чоловік освідчився коханій у січні 2018 року і згодом присвятив свій найпопулярніший кліп Perfect.

У серпні 2020 року Ширан і Сіборн вони вперше стали батьками. У них народилася дочка, яку назвали Лайра Антарктика Сіборн Ширан.

Чоловік є одним з найпопулярніших виконавців у світі, і на початку вторгнення Росії в Україну висловив підтримку українцям. Він брав участь у благодійному концерті Concert for Ukraine в місті Бірмінгем, де вдалось зібрати 11,3 мільйона фунтів стерлінгів на допомогу Україні.

Там повинен був виступити через телеміст український гурт "Антитіла", але їм заборонили організатори через військо, у яке вступили музиканти. Проте Ед Ширан пішов до них із зустрічною пропозицію та згодом випустив спільну композицію 2Step, яка била рекорди ютубу та була у трендах.