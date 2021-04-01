Відомий український артист Дзідзьо відповів на попередні інтерв'ю його дружини SLAVIA. Співак розповів, що не допомагатиме коханій будувати сольну кар'єру, адже людина, за його словами, має творити себе самостійно.

Влітку 2020 року Ярослава Хома, дружина Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома), виступила під псевдонімом SLAVIA сольну пісню й кліп "Я тобі не мамка". Тоді вона здивувала не тільки мережу, але й самого зіркового чоловіка. Артист відверто розповів, що думає про кар'єру коханої.

Цікаво Дружина Монатіка зворушливо привітала його з днем народження

Чому Дзідзьо не допомагатиме SLAVIA

Зазначимо, що трек "Я тобі не мамка" мав натяк на складні стосунки подружжя. Тому для Дзідзьо це було дуже неочікувано. Кліп Ярославі допоміг зняти Анатолій Безух, продюсер Михайла, до того ж він зробив це безкоштовно. "Мене вони нічого не питали, а потім в кінці поставили перед фактом", – поділився артист.

Після того, як співачка SLAVIA дала зрозуміти, що більше не хоче перебувати в тіні чоловіка, Дзідзьо зазначив, що допомагати їй не буде. Таке своє рішення він пояснив.

Ніхто нікого не розкручує, хтось може на шляху допомогти. Це міфи. Люди створюють себе самі. Якщо вони хочуть далеко дійти, вони повинні розуміти, що це відповідальність і багато роботи. Просто так нічого не буде,

– наголосив артист.

Інтерв'ю з Дзідзьо: дивіться відео онлайн

Сольна кар'єра співачки SLAVIA