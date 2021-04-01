Известный украинский артист Дзидзьо ответил на предыдущие интервью его жены SLAVIA. Певец рассказал, что не будет помогать любимой строить сольную карьеру, ведь человек, по его словам, должен творить себя самостоятельно.

Летом 2020 года Ярослава Хома, жена Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома), выступила под псевдонимом SLAVIA сольную песню и клип "Я тобі не мамка". Тогда она удивила не только сеть, но и самого звездного мужа. Артист откровенно рассказал, что думает о карьере любимой.

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Почему Дзидзьо не будет помогать SLAVIA

Отметим, что трек "Я тобі не мамка" имел намек на сложные отношения супругов. Поэтому для Дзидзьо это было очень неожиданно. Клип Ярославе помог снять Анатолий Безух, продюсер Михаила, к тому же он сделал это бесплатно. "Меня они ничего не спрашивали, а потом в конце поставили перед фактом", – поделился артист.

После того как певица SLAVIA дала понять, что больше не хочет находиться в тени мужа, Дзидзьо отметил, что помогать ей не будет. Такое свое решение он объяснил.

Никто никого не раскручивает, кто-то может на пути помочь. Это мифы. Люди создают себя сами. Если они хотят далеко дойти, они должны понимать, что это ответственность и много работы. Просто так ничего не будет,

– подчеркнул артист.

Интервью с Дзидзьо: смотрите видео онлайн

Сольная карьера певицы SLAVIA