У МВС повідомили, що станом на 8:20 внаслідок ракетного обстрілу російських терористів, який відбувся в ніч проти 6 липня, 4 людини загинули та 32 – отримали поранення – з них одна дитина. 24 Канал зібрав реакції українських знаменитостей на нічну атаку Львова.

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Настя Каменських

"Львів цієї ночі. Місто з віковою історією, неймовірними архітектурними пам'ятками, але окупанти не нехтують нічим. Вже відомо про 4 загиблих та 9 поранених. Це ще один страшний злочин, вчинений на нашій землі проти людяності, світла та моралі",– написала співачка.

Ектор Хіменес-Браво

"Який жах. Львів, мені так шкода. Просто тварини, це жах",– зазначив під відео шеф-кухар.

Юрій Горбунов

"Жахлива трагедія у Львові. Ракетна атака, яка на цю мить забрала життя вже чотирьох людей. Львове, тримайся. Не пробачимо. Не забудемо", – наголосив телеведучий.

Святослав Вакарчук

"Черговий теракт, чергова спроба залякати, зруйнувати, знищити. Цього разу - в моєму рідному Львові. Але кожна страшна дія російсьских терористів тільки зміцнює нашу волю до перемоги і робить нас сильнішими", – поділився виконавець.

Дзідзьо

"Наслідки російського терору 06.07.2023", – зазначив артист.

Ірина Федишин

"Немає слів. За все прийде розплата. Смерть ворогам", – написала під відео співачка.

Як українські артисти реагують на російську атаку / Фото з інстаграм-сторіс

Що відомо про нічну атаку Львова