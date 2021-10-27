Дзідзьо розповів, чому не став рятувати шлюб зі SLAVIA

У серпні минулого року Дзідзьо та SLAVIA роз'їхалися по різних квартирах, а згодом прийняли рішення розлучитися. Зірка пояснив, що не став рятувати шлюб, бо надто довго мовчав про те, що його не влаштовує.

Стосунки Дзідзьо зі SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) тривали 20 років. Співак і кінопродюсер зізнався, що весь цей час вони з дружиною оминали гострі кути, аби їхні стосунки були ідеальними.

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Обоє закоханих так довго приховували образами й мирилися з недоліками одне одного, що не мали жодного бажання рятувати 8-річний шлюб. На карантині артист врешті-решт розібрався в собі й зрозумів, що йому простіше відпустити SLAVIA.

Основне у стосунках – бути чесним з собою. Коли щось не подобається, треба проговорювати, а не замовчувати. Я багато років замовчував і не міг правильно сказати, що мене не влаштовує,

– поділився Дзідзьо.

"Є така історія: одружились трикутник і квадрат, зробили собі ідеально круглі двері додому і ніяк не можуть туди потрапити", – алегорично додав співак.

Дзідзьо / Фото з інстаграму співака

Після розриву Дзідзьо продовжує спілкуватися з колишньою дружиною. Екси й далі зідзвонюються й вирішують справи, які стосуються розлучення.

Ба більше, SLAVIA підтримує нові проєкти співака. Днями її заскочили на прем'єрі фільму "Де гроші".