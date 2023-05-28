"Такі схожі": Дзідзьо показав свою маму, яка приїхала до нього з Португалії
Джерело:Дзідзьо
Український співак Михайло Хома, відомий як Дзідзьо, нарешті зустрівся зі своєю мамою, яка живе в Португалії. Він показав спільне фото. Шанувальники відзначили, що вони дуже схожі, та ще й найрідніша людина артиста дуже красива.
Разом зі Дзідзьо його мама Галина Янівна вирушить на концерт до Львову. Нагадаємо, що в лютому артист привітав її з днем народження та показав рідкісне фото мами.
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Мати Дзідзьо спеціально приїхала в гості до сина в Україну. Рідкісними фото з мамою та своїм близьким другом, співаком Олександром Пономарьовим, артист поділився в Instagram.
"Сьогодні маю гарні гості! Сашко і мама з Португалії. Завтра вирушаємо до Львова і чекаємо вас на благодійній гастровечері!", – підписав фото Дзідзьо.
Дзідзьо показав фото з мамою та Олександром Пономарьовим / Фото з його інстаграму
Додамо, що попереду на артистів чекає концерт у Львові, куди з ними їде і Галина Янівна.
Шанувальники Дзідзьо відмітили у коментарях, що мама артиста має просто чудовий вигляд, а він дуже схожий на свою рідну людину:
- "Які ви класні",
- "Фото просто чудове",
- "Мама красуня у вас",
- "Як ви схожі на маму",
- "Матуся дуже гарна",
- "Так приємно бачити вас разом з матусею! Поважаємо і захоплюємось вами!",
- "Видно, що щира душею ваша матуся… Здоров'я та мирного неба",
- "Щасливі хвилини, коли є мама поруч!"
Додамо, що мама Дзідзьо живе в Португалії, переїхала вона туди ще до повномасштабного вторгнення, тож там вона й залишилась та допомагала іншим українцям.
Артист також розповідав, що для іноземців, які допомагають Україні, вона робила тематичні вечері, на яких розповідала про батьківщину. У вересні він вперше за довгий час побачив свою маму. Співак зізнавався, що це була коротка, але найбільш очікувана зустріч того року.