Разом зі Дзідзьо його мама Галина Янівна вирушить на концерт до Львову. Нагадаємо, що в лютому артист привітав її з днем народження та показав рідкісне фото мами.

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Мати Дзідзьо спеціально приїхала в гості до сина в Україну. Рідкісними фото з мамою та своїм близьким другом, співаком Олександром Пономарьовим, артист поділився в Instagram.

"Сьогодні маю гарні гості! Сашко і мама з Португалії. Завтра вирушаємо до Львова і чекаємо вас на благодійній гастровечері!", – підписав фото Дзідзьо.



Дзідзьо показав фото з мамою та Олександром Пономарьовим / Фото з його інстаграму

Додамо, що попереду на артистів чекає концерт у Львові, куди з ними їде і Галина Янівна.

Шанувальники Дзідзьо відмітили у коментарях, що мама артиста має просто чудовий вигляд, а він дуже схожий на свою рідну людину:

"Які ви класні",

"Фото просто чудове",

"Мама красуня у вас",

"Як ви схожі на маму",

"Матуся дуже гарна",

"Так приємно бачити вас разом з матусею! Поважаємо і захоплюємось вами!",

"Видно, що щира душею ваша матуся… Здоров'я та мирного неба",

"Щасливі хвилини, коли є мама поруч!"

Додамо, що мама Дзідзьо живе в Португалії, переїхала вона туди ще до повномасштабного вторгнення, тож там вона й залишилась та допомагала іншим українцям.

Артист також розповідав, що для іноземців, які допомагають Україні, вона робила тематичні вечері, на яких розповідала про батьківщину. У вересні він вперше за довгий час побачив свою маму. Співак зізнавався, що це була коротка, але найбільш очікувана зустріч того року.

Для довідки! Під час війни Дзідзьо став рідше ділитися світлинами зі своїми шанувальниками у соцмережах. Зараз співак зосередився на благодійній діяльності та дає концерти, щоб збирати кошти на потреби української армії.