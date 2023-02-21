Український артист Дзідзьо майже не з'являється у соцмережах. Та днями він поділився рідкісним дописом на своїй сторінці.

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Дзідзьо привітав маму

Виконавець поділився рідкісним фото мами та привітав її з днем народження. Дзідзьо показав світлину, на якій зіркова ненька позує з квітами.

Мамо, ріднесенька з днем народження! Здоров'я, перемоги та миру! Дякую Вам за життя. Хай збуваються бажання!

– написав артист.



Мама Дзідзьо / Фото з інстаграму Дзідзьо

У коментарях шанувальники долучилися до привітань. Серед них були й зірки – Оля Цибульська, Олександр Пономарьов та інші.

"Здоров'я міцного";

"Многая і благая літа";

"Мої вітання";

"Вітаю Вас щиро ! Та дякую за файного сина";

"Мої вітання! Хай у мамочки будуть завжди здоров’я, сили і гарний настрій".

Додамо, востаннє Дзідзьо показував маму у вересні минулого року. Тоді він вперше за довгий час побачив її. Артист зізнавався, що це була коротка, але найбільш очікувана зустріч того року.

Зараз Дзідзьо виступає з благодійними концертами разом із зірковими колегами. На лютий 2023 у нього та Олександра Пономарьова заплановані виступи в Ізраїлі.

Цікаво, що у липні Дзідзьо був на благодійному концерті, під час якого українець Марко задонатив на допомогу 7 тисяч євро. Він попросив співака заїхати в гості до його мами та заспівати пісню – у жовтні зірка виконав цю обіцянку.