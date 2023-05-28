Вместе с Дзидзё его мама Галина Яновна отправится на концерт во Львов. Напомним, что в феврале артист поздравил ее с днем рождения и показал редкое фото мамы.
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Мать Дзидзё специально приехала в гости к сыну в Украине. Редкими фото с мамой и своим близким другом, певцом Александром Пономаревым, артист поделился в Instagram.
"Сегодня у меня хорошие гости! Саша и мама из Португалии. Завтра отправляемся во Львов и ждем вас на благотворительном гастровечере!", – подписал фото Дзидзё.
Дзидзё показал фото с мамой и Александром Пономаревым / Фото с его инстаграммы
Добавим, что впереди артистов ждет концерт во Львове, куда с ними едет и Галина Яновна.
Поклонники Дзидзё отметили в комментариях, что мама артиста выглядит просто великолепно, а он очень похож на своего родного человека:
- "Какие вы классные",
- "Фото просто замечательное",
- "Мама красотка у вас",
- "Как вы похожи на маму",
- "Мамаша очень хорошая",
- "Так приятно видеть вас вместе с мамочкой! Уважаем и восхищаемся вами!",
- "Видно, что искренняя душой ваша мамочка… Здоровье и мирное небо",
- "Счастливые минуты, когда есть мама рядом!"
Добавим, что мама Дзидзё живет в Португалии, переехала она туда еще до полномасштабного вторжения, там она и осталась и помогала другим украинцам.
Артист также рассказывал, что для иностранцев, помогающих Украине, она делала тематические ужины, на которых рассказывала о родине. В сентябре он впервые за долгое время увидел свою маму. Певец признавался, что это была короткая, но самая ожидаемая встреча того года.