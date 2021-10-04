Джордж та Амаль Клуні вперше за 2 роки вийшли на публіку: такі ж закохані та красиві

Подружжя актора Джорджа Клуні та юристки Амаль останні роки було під прицілом ЗМІ, адже їх підозрювали і в розлученні, і в черговому поповненню у сім'ї. Втім, жодна з чуток не підтвердилась, а пара своїм виходом вкотре довела, що любов між ними не згасає.

Рідкісний вихід Амаль і Джорджа Клуні відбувся у неділю, 4 жовтня, на прем'єрі фільму "Ніжний бар" (The Tender Bar), режисером якого став сам Джордж. Світська подія відбулась у Лос-Анджелесі, де окрім них прибуло чимало знакових гостей: Бен Аффлек, Тай Шерідан і Крістофер Ллойд, які зіграли у фільмі.

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Для червоної доріжки Джордж обрав костюм чорного кольору і чорну сорочку, водночас як Амаль – чорну сукню зі сріблястими візерунками, переділеною у поясі. Образ жінка доповнила такими ж босоніжками, чорним клатчем та дорогоцінними сережками.



Амаль та Джордж Клуні на червоній доріжці в Лос-Анджелесі / Фото Getty Images

Востаннє пару бачили у липні 2021 року на таємному побаченні в Італіії біля озера Комо, де в подружжя з дітьми є власна вілла. Втім, востаннє на червону доріжку вони разом виходили ще у жовтні 2019 року у Нью-Йорку.

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