Кілька років шанувальники зіркової пари футболіста Кріштіану Роналду та моделі Джорджини Родрігес не розуміють, чому закохані так і не одружуються. У пресі висунули власну версію, підтверджену інсайдером.

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Мати Роналду проти його весілля

Джерело, близьке до зіркового футболіста, повідомило, що матір Роналду виступає проти його одруження з моделлю. Марія Долорес Айверу підозрює, що Джорджина має стосунки з її сином тільки через його статки.

Мати рекомендує Роналду не одружуватися з його теперішньою обраницею, тому що вважає, що єдине, чого хоче дівчина – це скористатися його фінансами,

– підкреслив інсайдер.

Додамо, що раніше Джорджина Родрігес відповідала на запитання щодо шлюбу з футболістом. "Це залежить не від мене", – повідомляла модель.



Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / Фото з інстаграму моделі

Раніше зірка спростовувала чутки про те, що зустрічається з футболістом тільки через гроші. Вона наголошувала, що здатна добре заробляти самостійно, завдяки інстаграму та рекламним кампаніям.

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