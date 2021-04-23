Скорбота – індивідуальна: Джон Траволта зізнався, що йому заважали оплакувати дружину

Американський актор Джон Траволта в новому інтерв'ю поділився, як зміг пережити втрату його дружини Келлі Престон у 2020 році. За його словами, він виніс чимало уроків, оплакуючи свою кохану. Зокрема і те, що вшановувати пам'ять рідної людини найкраще варто на самоті.

На запитання журналіста, як він справився із горем, Траволта відповів, що було б краще, якби близькі люди не втручались у траур зі своїми емоціями. Адже від цього йому було лише гірше.

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Я зрозумів, що оплакувати когось, перебуваючи в жалобі, – це щось особисте. Скорбота – індивідуальна, і лише така "подорож" може привести до зцілення. Це відрізняється від чужої "подорожі". Найважливіше, що ви можете зробити, щоб допомогти іншому, коли він оплакує траур, – це дозволити йому пережити це, а не ускладнювати його своїм,

– зізнався чоловік.

На його думку, якщо до людини, яка втратила рідного, хтось підходить на похороні, то до власного горя додається ще й горе сторонньої людини. Відтак, у вас не залишається місця для власної жалоби. Це наче два човни, які падають на дно. Тому Траволта додав, що вам може здаватись, що ви таким чином допомагаєте комусь, але насправді робите лише гірше.

"Замість того, щоб допомагати, ви можете втрутитися в траур іншого. Ви не уявляєте, скільки людей підійшло до мене (на похороні, – Showbiz 24), і тоді я відчув себе настільки просочений загальним сумом, що не знав, що робити. Перше, що вам слід зробити, коли ви переживаєте горе, – це відправитися в місце, де ви можете сумувати без будь-якого втручання. Якщо я помру завтра, останнє, що я хочу бачити, це те, що всі навколо потонуть", – додав Джон Траволта.

Що відомо про смерть дружини Траволти?