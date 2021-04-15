Американський актор Джон Траволта опублікував в мережі архівне фото зі своїм покійним сином Джеттом, який помер у 2009 році через удар об ванну від чергового епілептичного нападу. 13 квітня йому мало б виповнитись 29 років.

Найстарший син Джона Траволти помер у 16-річному віці на початку 2009 року – 2 січня. Тоді через трагічну подію Джон Траволта відмовився їхати на премію "Золотий глобус". Втрату сина Траволта і його дружина Келлі Престон, яка також померла минулого року, перенесли дуже важко.

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Аби згадати постать Джетта Траволти в мережі, його батько Джон опублікував в мережі проникливе чорно-біле фото, на якому син щасливо усміхається в камеру, а зірковий татусь на нього мило споглядає. Вони відпочивали біля водойми.

"З днем народження, мій чудовий Джетт. Я люблю тебе", – підписав фото актор.

Коментар до фотографії у вигляді трьох сердець залишила його молодша донька – 21-річна Елла Траволта. Торік актор теж публікував в мережі спільне фото з сином у день його народження.

Що відомо про смерть Джетта?