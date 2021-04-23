На вопрос журналиста, как он справился с горем, Траволта ответил, что было бы лучше, если бы близкие люди не вмешивались в траур со своими эмоциями. Ведь от этого ему было только хуже.

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Я понял, что оплакивать кого-то, находясь в трауре, – это что-то личное. Скорбь – индивидуальная, и только такое "путешествие" может привести к исцелению. Это отличается от чужого "путешествия". Самое важное, что вы можете сделать, чтобы помочь другому, когда он оплакивает траур, – это позволить ему пережить это, а не усложнять его своим,

– признался мужчина.

По его мнению, если к человеку, который потерял родного, кто-то подходит на похоронах, то к собственному горю добавляется еще и горе постороннего человека. Следовательно, у вас не остается места для собственного траура. Это как две лодки, которые падают на дно. Поэтому Траволта добавил, что вам может показаться, что вы таким образом помогаете кому-то, но на самом деле делаете только хуже.

"Вместо того, чтобы помогать, вы можете вмешаться в траур другого. Вы не представляете, сколько людей подошло ко мне (на похоронах, – Showbiz 24), и тогда я почувствовал себя настолько пропитанным общей грустью, что не знал, что делать. Первое, что вам следует сделать, когда вы переживаете горе, – это отправиться в место, где вы можете скучать без какого-либо вмешательства. Если я умру завтра, последнее, что я хочу видеть, это то, что все вокруг утонут", – добавил Джон Траволта.

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