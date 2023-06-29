Співак Джон Ледженд та модель і ведуча Кріссі Тейген здивували новиною про те, що знову стали батьками. Кріссі розповіла, що завжди мріяла про чотирьох дітей – тепер її мрія здійснилась.

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Джон Ледженд і Кріссі Тейген стали батьками

Кріссі Тейген розповіла, що боялась мати дітей після того, як втратила сина Джона через аборт. У 2021 році подружжя звернулось до сурогатної агенції. Водночас Кріссі вирішила знову спробувати штучне запліднення.

Джон та Кріссі скористались послугами сурогатної матері Александри. Перший ембріон не прижився, але жінка таки завагітніла з другої спроби – у той час, коли Тейген вже була вагітною третьою дитиною.

Буквально за кілька хвилин до півночі 19 червня я стала свідком того, як найкрасивіша жінка, моя подруга, наша сурогатна матір народила. Посеред невеликого хаосу, але з чистою радістю та любов'ю. Ми хочемо подякувати тобі за цей неймовірний подарунок, який ти нам зробила, Александро. Ми дуже раді повідомити світові, що він тут, а його ім'я пов'язане з твоїм,

– написала Кріссі Тейген.



Син Кріссі Тейген та Джона Ледженда / Фото з інстаграму Кріссі Тейген

Зіркова матуся повідомила, що назвала новонародженого сина на честь сурогатної матері, його ім'я – Рен Александр Стівенс.



Кріссі Тейген з сурогатною матір'ю / Фото з інстаграму Кріссі Тейген

Зіркові батьки Джон Ледженд та Кріссі Тейген