Співак Джон Ледженд та модель і ведуча Кріссі Тейген здивували новиною про те, що знову стали батьками. Кріссі розповіла, що завжди мріяла про чотирьох дітей – тепер її мрія здійснилась.
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Джон Ледженд і Кріссі Тейген стали батьками
Кріссі Тейген розповіла, що боялась мати дітей після того, як втратила сина Джона через аборт. У 2021 році подружжя звернулось до сурогатної агенції. Водночас Кріссі вирішила знову спробувати штучне запліднення.
Джон та Кріссі скористались послугами сурогатної матері Александри. Перший ембріон не прижився, але жінка таки завагітніла з другої спроби – у той час, коли Тейген вже була вагітною третьою дитиною.
Буквально за кілька хвилин до півночі 19 червня я стала свідком того, як найкрасивіша жінка, моя подруга, наша сурогатна матір народила. Посеред невеликого хаосу, але з чистою радістю та любов'ю. Ми хочемо подякувати тобі за цей неймовірний подарунок, який ти нам зробила, Александро. Ми дуже раді повідомити світові, що він тут, а його ім'я пов'язане з твоїм,
– написала Кріссі Тейген.
Син Кріссі Тейген та Джона Ледженда / Фото з інстаграму Кріссі Тейген
Зіркова матуся повідомила, що назвала новонародженого сина на честь сурогатної матері, його ім'я – Рен Александр Стівенс.
Кріссі Тейген з сурогатною матір'ю / Фото з інстаграму Кріссі Тейген
Зіркові батьки Джон Ледженд та Кріссі Тейген
- У зіркового подружжя непроста історія щодо виховання дітей. Після народження 7-річної доньки Луни та 4-річного сина Майлса вони вирішили знову стати батьками.
- У 2020 році Джон та Кріссі готувались стати батьками втретє, але втратили дитину. Ведучій зробили аборт, щоб зберегти її життя. Тейген переживала складний період – вона страждала від депресії та ходила на терапію.
- У серпні телеведуча та модель приголомшила новиною про те, що вона знову вагітна після трагічного випадку з викиднем. У січні цього року Кріссі Тейген народила доньку Есті. Між піврічною донькою та новонародженим сином від сурогатної матері – близько 5 місяців різниці.