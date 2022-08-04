Американська телеведуча та модель Кріссі Тейген повідомила радісну новину. Після чергових спроб завагітніти знову, зірці це вдалося.

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Кріссі Тейген вагітна знову

Дружина співака Джона Ледженда показала фото з животиком і розповіла про чергову вагітність. Ймовірно, вона сталась завдяки екстракорпоральному заплідненню.

Останні кілька років були сповнені, м'яко кажучи, розмитими емоціями, але радість знову наповнила наш дім і серця. Через 1 мільярд пострілів (останнім часом у ногу, як ви бачите!) ми очікуємо на ще одного,

– повідомила Кріссі Тейген.



Кріссі Тейген вагітна / Фото з інстаграму Кріссі Тейген

"Перед кожною зустріччю з лікарем я казала собі: "Добре, якщо сьогодні все буде гаразд, я оголошу", але потім я з полегшенням видихаю, чую серцебиття, і вирішую, що все ще надто нервую. Я не думаю, що коли-небудь вийду після лікаря з меншим хвилюванням і нервами, але поки що все ідеально та красиво, і я почуваюсь чудово та натхненно. Було дуже важко тримати це в собі так довго!"



Кріссі Тейген вагітна / Фото з інстаграму Кріссі Тейген

Зауважимо, Джон Ледженд та Кріссі Тейген підтримують Україну. Співак, який мав приїхати на Leopolis Jazz Fest 2022, написав допис із закликом допомагати, а Кріссі Тейген створила фонд, куди лише за 5 хвилин задонатили 6 тисяч доларів.

Викидень Кріссі Тейген