Певец Джон Ледженд и модель и ведущая Крисси Тейген удивили новостью о том, что снова стали родителями. Крисси рассказала, что всегда мечтала о четырех детях – теперь ее мечта сбылась.
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Джон Ледженд и Крисси Тейген стали родителями
Крисси Тейген рассказала, что боялась иметь детей после того, как потеряла сына Джона из-за аборта. В 2021 году супруги обратились в суррогатное агентство. В то же время Крисси решила снова попробовать искусственное оплодотворение.
Джон и Крисси воспользовались услугами суррогатной матери Александры. Первый эмбрион не прижился, но женщина все-таки забеременела со второй попытки – в то время, когда Тейген уже была беременным третьим ребенком.
Буквально за несколько минут до полуночи 19 июня я стала свидетелем того, как красивая женщина, моя подруга, наша суррогатная мать родила. Среди небольшого хаоса, но с чистой радостью и любовью. Мы хотим поблагодарить тебя за этот невероятный подарок, который ты нам сделала, Александра. Мы очень рады сообщить миру, что он здесь, а его имя связано с твоим,
– написала Крисси Тейген.
Сын Крисси Тейген и Джона Ледженда / Фото из инстаграм Крисси Тейген
Звездная мамочка сообщила, что назвала новорожденного сына в честь суррогатной матери, его имя – Рен Александр Стивенс.
Крисси Тейген с суррогатной матерью / Фото из инстаграма Крисси Тейген
Звездные родители Джон Ледженд и Крисси Тейген
- У звездных супругов непростая история по воспитанию детей. После рождения 7-летней дочери Луны и 4-летнего сына Майлса они решили снова стать родителями.
- В 2020 году Джон и Крис готовились стать родителями в третий раз, но потеряли ребенка. Ведущей сделали аборт, чтобы сохранить ее жизнь. Тейген переживала сложный период – она страдала депрессией и ходила на терапию.
- В августе телеведущая и модель ошеломила новостью о том, что она снова беременна после трагического случая с выкидышем. В январе этого года Крис Тейген родила дочь Есть. Между полугодовой дочерью и новорожденным от суррогатной матери – около 5 месяцев разницы.