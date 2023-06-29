Певец Джон Ледженд и модель и ведущая Крисси Тейген удивили новостью о том, что снова стали родителями. Крисси рассказала, что всегда мечтала о четырех детях – теперь ее мечта сбылась.

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Джон Ледженд и Крисси Тейген стали родителями

Крисси Тейген рассказала, что боялась иметь детей после того, как потеряла сына Джона из-за аборта. В 2021 году супруги обратились в суррогатное агентство. В то же время Крисси решила снова попробовать искусственное оплодотворение.

Джон и Крисси воспользовались услугами суррогатной матери Александры. Первый эмбрион не прижился, но женщина все-таки забеременела со второй попытки – в то время, когда Тейген уже была беременным третьим ребенком.

Буквально за несколько минут до полуночи 19 июня я стала свидетелем того, как красивая женщина, моя подруга, наша суррогатная мать родила. Среди небольшого хаоса, но с чистой радостью и любовью. Мы хотим поблагодарить тебя за этот невероятный подарок, который ты нам сделала, Александра. Мы очень рады сообщить миру, что он здесь, а его имя связано с твоим,

– написала Крисси Тейген.



Сын Крисси Тейген и Джона Ледженда / Фото из инстаграм Крисси Тейген

Звездная мамочка сообщила, что назвала новорожденного сына в честь суррогатной матери, его имя – Рен Александр Стивенс.



Крисси Тейген с суррогатной матерью / Фото из инстаграма Крисси Тейген

Звездные родители Джон Ледженд и Крисси Тейген