Джолі помітили на вокзалі у Львові: пообідала з переселенцями – відео
Джерело:"Труха"
Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі справді прибула до Львова. Її помітили і на вокзалі. Вона зустріла там пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.
Перед тим Джолі завітала у кав'ярню в Сихівському районі міста. Пізніше вона поспілкувалась з місцевими жителями на залізничному вокзалі.
До речі Анджеліна Джолі підтримує Україну і приїхала до Львова: фото, відео
У мережі оприлюднили відео, як Джолі тримає за руку чоловіка, розмовляючи з ним.
Джолі на вокзалі у Львові / Фото з телеграму "Львівич":
Пообідала з переселенцями
Крім того, акторка пообідала на вокзалі з переселенцями. Джолі наголосила, що українці – дуже сильні та сміливі люди.
Вся моя любов з вами,
– сказала акторка.
Після цього акторка поспілкувалася у Львові з дітками з Краматорська, які постраждали від ракетного удару по вокзалу. Потім вона поговорила з волонтерами і відвідала школу-інтернат. Джолі пообіцяла, що приїде ще.
Місцева влада зазначає, що цей візит став несподіванкою для всіх.
Анджеліна Джолі підтримує Україну
Анджеліна Джолі є послом доброї волі ООН у справах біженців. Ймовірно, вона приїхала в Україну, оскільки 5 мільйонів наших громадян змушені були тікати через війну.
- Коли почалась повномасштабна війна, акторка молилася за українців й одразу ж почала опікуватися біженцями.
- На сторінці в інстаграмі Джолі розмістила відео з бомбосховища у Харкові, де переховувалася сім'я з дітьми.
- Крім того, вона розповіла всьому світові про смерть вагітної жінки в Маріуполі, яка загинула через цинічний авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку.
Напевно, деталі візиту в Україну Джолі повідомить згодом.