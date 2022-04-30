Джолі помітили на вокзалі у Львові: пообідала з переселенцями – відео

Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі справді прибула до Львова. Її помітили і на вокзалі. Вона зустріла там пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Перед тим Джолі завітала у кав'ярню в Сихівському районі міста. Пізніше вона поспілкувалась з місцевими жителями на залізничному вокзалі.

До речі Анджеліна Джолі підтримує Україну і приїхала до Львова: фото, відео

У мережі оприлюднили відео, як Джолі тримає за руку чоловіка, розмовляючи з ним.

Джолі на вокзалі у Львові / Фото з телеграму "Львівич":

Пообідала з переселенцями

Крім того, акторка пообідала на вокзалі з переселенцями. Джолі наголосила, що українці – дуже сильні та сміливі люди.

Вся моя любов з вами,

– сказала акторка.

Після цього акторка поспілкувалася у Львові з дітками з Краматорська, які постраждали від ракетного удару по вокзалу. Потім вона поговорила з волонтерами і відвідала школу-інтернат. Джолі пообіцяла, що приїде ще.

Місцева влада зазначає, що цей візит став несподіванкою для всіх.

Анджеліна Джолі підтримує Україну

Анджеліна Джолі є послом доброї волі ООН у справах біженців. Ймовірно, вона приїхала в Україну, оскільки 5 мільйонів наших громадян змушені були тікати через війну.

Коли почалась повномасштабна війна, акторка молилася за українців й одразу ж почала опікуватися біженцями.

На сторінці в інстаграмі Джолі розмістила відео з бомбосховища у Харкові, де переховувалася сім'я з дітьми.

Крім того, вона розповіла всьому світові про смерть вагітної жінки в Маріуполі, яка загинула через цинічний авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку.

Напевно, деталі візиту в Україну Джолі повідомить згодом.