Перед этим Джоли посетила кафе в Сыховском районе города. Позже она пообщалась с местными жителями на железнодорожном вокзале.

Кстати Анджелина Джоли поддерживает Украину и приехала во Львов: фото, видео

В сети обнародовали видео, как Джоли держит за руку мужчину, разговаривая с ним.

Джоли на вокзале во Львове / Фото с телеграма "Львівич":

Пообедала с переселенцами

Кроме того, актриса пообедала на вокзале с переселенцами. Джоли подчеркнула, что украинцы – очень сильные и смелые люди.

Вся моя любовь с вами,

– сказала актриса.

После этого актриса пообщалась во Львове с детками из Краматорска, пострадавшими от ракетного удара по вокзалу. Затем она поговорила с волонтерами и посетила школу-интернат. Джоли пообещала, что еще приедет.

Местные власти отмечают, что этот визит стал неожиданностью для всех.

Анджелина Джоли поддерживает Украину

Анджелина Джоли является послом доброй воли ООН по делам беженцев. Вероятно, она приехала в Украину, поскольку 5 миллионов наших граждан вынуждены были бежать из-за войны.

Когда началась полномасштабная война, актриса молилась за украинцев и сразу же начала заботиться о беженцах.

На странице в инстаграме Джоли разместила видео из бомбоубежища в Харькове, где пряталась семья с детьми.

Кроме того, она рассказала всему миру о смерти беременной женщины в Мариуполе, которая погибла из-за циничного авиаудара по детской больнице и роддому.

Скорее всего, детали визита в Украину Джоли сообщит впоследствии.