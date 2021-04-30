Образцовая президентская чета Байденов в очередной раз доказала, что чувства между ними не угасают даже после 44 лет брака. Направляясь к воздушному судну Marine One по лужайке Белого дома Джо Байден заметил одуванчик. Он не смог пройти мимо, поэтому остановился на мгновение, наклонился к ногам жены, сорвал и вручил ей цветок.

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Жест президента США растрогал не только медийщиков и пользователей соцсетей, но и Джилл Байден. Она приняла неожиданный презент мужа и поднялась на борт вертолета с одуванчиком в руках.

К слову, для выхода в свет первая леди нашла небесно-голубое платье с лимонным принтом, в котором ранее появлялась на церемонии вручения наград International Women of Courage. Яркий наряд она довершила желтыми туфлями-лодочками на шпильках и защитной маской в тон.

Реакция сети

Видео, на котором Джо Байден вручил жене одуванчик, стало вирусным в сети. Публика не сдерживает своего восторга и засыпает президента США комплиментами:

"Это мелочи, которые поддерживают брак";

"Это так трогательно";

"Он такой милый! Какие красивые эти простые вещи в жизни";

"Хороший муж, заботится о своей жене";

"Он такой джентльмен";

"Я просмотрела это видео пять раз, и хочу еще";

"Это гениально, ведь это редкость в наши дни".

Добавим, это не впервые Джо Байден умиляет общественность. В тот же день, 30 апреля, политик 30 секунд искал свою маску, которая была в кармане. Произошло это перед толпой в Джорджии.