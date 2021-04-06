Джилл Байден обрала недоречні колготи для публічного виходу: фото образу та реакція мережі

69-річна Джилл Байден швидко встигла стати однією з найзразковіших перших леді США. Однак один з останніх її виходів розбурхав мережу. Для публічної появи вона обрала недоречні колготи з візерунком, порушивши дрес-код.

У мережі активно обговорюють вихід Джилл Байден, який відбувся ще 1 квітня. Дружина президента США потрапила під приціл папараці на авіабазі Ендрюс, повертаючись з Каліфорнії, та вразила світ зухвалим стилем.

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Для появи на людях перша леді обрала чорну сукню до колін зі шкіряною вставкою і класичний приталений жакет. Найбільшу увагу публіки привернули її замшеві ботильйони на підборах і мереживні колготи з візерунком.

Фото образу Джилл Байден і реакція мережі

Look Джилл Байден підірвав твіттер. Користувачі активно обговорюють взуття та мереживні колготи, в яких з'явилася перша леді США. Однак, на диво, гнівних коментарів куди менше, ніж позитивних.

Попри те, що дружина президента порушила офіційний дрес-код, публіка в захваті від неї. Одні стверджують, що вона може одягати все, що хоче, інші ж запевняють, що вийти у світ у такому зухвалому образі у віці 69 років – небачена сміливість.

"Це перша леді Джилл Байден, і вона може носити те, що хоче";

"Так, давайте всі накинемося на Джилл Байден, одягнену в колготки з візерунком. Це явно сексизм, якщо люди пліткують про це".

"Люди шоковані, бо Джилл Байден одягла колготи з візерунком";

"Якби мої ноги виглядали так само добре, як у Джилл Байден в цих мереживних колготах та ботильйонах, я б носила таке саме вбрання";

"Джилл Байден виглядає фантастично! Називайте їх мереживними панчохами, як завгодно, вона має чудовий вигляд".

Зазначимо, раніше Джилл Байден з'являлася на публіці в значно стриманіших аутфітах і віддавала перевагу класичному стилю: