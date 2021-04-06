Традиційне святкування Великодня, яке проводять з 1878 року на території Білого дому, довелось скасувати через пандемію коронавірусу. Але президент США Джозеф Байден з дружиною та Великоднім кроликом все ж звернулись до христян з балкону резиденції.

Пасхальне катання яєць у 2021 році довелось скасувати, і 30 тисяч гостей, які щороку спостерігали за дійством у Вашингтоні, змушені були лише слухати привітання президента з екранів телевізорів. Але сюрприз у вигляді Великоднього кролика та сувенірних святкових яєць, які направили до місць вакцинацій і в лікарні, неабияк вразили американців.

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Зазначимо, що "католицький" Великдень християни відзначали 4 квітня, в той час, як християни східного обряду чекають на свято 2 травня.

Байден привітав з Великоднем

Привітання Байденів американці почули 5 квітня, а за місцевим часом – 6 квітня в Україні. Кролик не лише був присутній на балконі з президентським подружжям, а й відвідав з Байденом брифінг.

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Як повідомили у виданні, у костюм кролика переодягнувся військовий помічник президента лейтенант-полковник ВПС США Брендон Вестлінг. Усі троє – президент, перша леді і "кролик" – були в масках і дотримувалися дистанції.

Ми з нетерпінням чекаємо наступного року, коли Білий дім задзвонить від радості на свято і знову відбудеться Великоднє катання яєць, з Божою поміччю,

– заявив Байден у своєму інстаграмі.

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Для виходу перша леді США обрала м'ятний костюм, який нещодавно одягала для польоту додому на вихідні в штаті Делавер. Байден натомість обрав класичний синій костюм з білою сорочкою.

Окрім привітання та продуктів, помічники президента організували інтерактивне святкування в мережі: полювання на яйця у віртуальному Білому домі, прикріпили історичні матеріали, провели онлайн-ярмарок, де кожен міг придбати брендовані яйця і великодні прикраси.