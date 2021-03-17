Джилл Байден зачарувала яскравим образом у фіолетовому вбранні: відео нового виходу

Перша леді США Джилл Байден вкотре зачарувала публіку. Вона постала перед камерою у яскравому фіолетовому вбранні та заявила, що американські школярі готуються до виходу на навчання.

До кожного виходу Джилл Байден тепер прикута особлива увага. 69-річна перша леді завжди вражає розкішними аутфітами та демонструє бездоганний смак в одязі.

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Перша леді побувала в одній зі шкіл. Через пандемію коронавірусу американські школярі навчаються дистанційно, проте завдяки розробленому плану порятунку планують відкривати школи. Джилл Байден наголосила, що це робитимуть безпечно.

Яскравий look Джилл Байден

Дружина президента постала перед камерою в елегантному вбранні яскравого фіолетового кольору. Ймовірно, Джилл обрала для виходу сукню, поверх якої одягнула піджак, що зав'язала збоку. Її образ доповнювала захисна маска в тон одягу з принтом.

Волосся Джилл акуратно вклала. Серед аксесуарів look першої леді доповнили сережки та браслети. На обличчі Байден зробила легкий повсякденний макіяж з акцентом на очах.

Вишукані аутфіти Джилл Байден: