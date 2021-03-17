Джилл Байден зачарувала яскравим образом у фіолетовому вбранні: відео нового виходу

Джерело:інстаграм Джилл Байден
Перша леді США Джилл Байден вкотре зачарувала публіку. Вона постала перед камерою у яскравому фіолетовому вбранні та заявила, що американські школярі готуються до виходу на навчання.
До кожного виходу Джилл Байден тепер прикута особлива увага. 69-річна перша леді завжди вражає розкішними аутфітами та демонструє бездоганний смак в одязі.
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Перша леді побувала в одній зі шкіл. Через пандемію коронавірусу американські школярі навчаються дистанційно, проте завдяки розробленому плану порятунку планують відкривати школи. Джилл Байден наголосила, що це робитимуть безпечно.
Дружина президента постала перед камерою в елегантному вбранні яскравого фіолетового кольору. Ймовірно, Джилл обрала для виходу сукню, поверх якої одягнула піджак, що зав'язала збоку. Її образ доповнювала захисна маска в тон одягу з принтом.
Волосся Джилл акуратно вклала. Серед аксесуарів look першої леді доповнили сережки та браслети. На обличчі Байден зробила легкий повсякденний макіяж з акцентом на очах.