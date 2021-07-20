Джилл Байден зачарувала елегантним образом у сукні з розрізами: фото біля Білого дому

Перша леді США разом з президентом вкотре вийшла у світ. Вона позувала перед камерами у різнобарвній сукні, захопивши мережу чарівним образом.

Президентське подружжя Джо та Джилл Байденів повернулося з історичної заміської резиденції у Кемп-Девіді. Після прибуття додому, фотографи підловили пару, коли вони йшли Південною галявиною Білого дому.

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Образ Джилл Байден

Перша леді США з'явилась на публіці в надзвичайно елегантному образі. Вона позувала перед камерами у блакитній сукні з різнобарвним принтом та розрізами. Зверху вона накинула темно-синій жакет на блискавці.

Таке вбрання Джилл Байден поєднала з чорними еспадрильями на високих підборах із зав'язками на щиколотках, які стали родзинкою аутфіту. Також його вдалими доповненнями стали трендові сережки-кільця, широкий золотий і перлинний браслети.

Перша леді США розпустила біляве волосся та вирівняла його. На обличчі вона зробила вишуканий макіяж з акцентом на очах.



Джо та Джилл Байдени / Фото Getty Images

Чарівні аутфіти першої леді