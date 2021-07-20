Джилл Байден зачарувала елегантним образом у сукні з розрізами: фото біля Білого дому
Джерело:24 канал
Перша леді США разом з президентом вкотре вийшла у світ. Вона позувала перед камерами у різнобарвній сукні, захопивши мережу чарівним образом.
Президентське подружжя Джо та Джилл Байденів повернулося з історичної заміської резиденції у Кемп-Девіді. Після прибуття додому, фотографи підловили пару, коли вони йшли Південною галявиною Білого дому.
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Образ Джилл Байден
Перша леді США з'явилась на публіці в надзвичайно елегантному образі. Вона позувала перед камерами у блакитній сукні з різнобарвним принтом та розрізами. Зверху вона накинула темно-синій жакет на блискавці.
Таке вбрання Джилл Байден поєднала з чорними еспадрильями на високих підборах із зав'язками на щиколотках, які стали родзинкою аутфіту. Також його вдалими доповненнями стали трендові сережки-кільця, широкий золотий і перлинний браслети.
Перша леді США розпустила біляве волосся та вирівняла його. На обличчі вона зробила вишуканий макіяж з акцентом на очах.
Джо та Джилл Байдени / Фото Getty Images
Чарівні аутфіти першої леді
- Джилл Байден з'явилась на обкладинці американського глянцю Vogue. Вона позувала у розкішній квітковій сукні, зеленому костюмі та повсякденному образі.
- Дружина президента США прилетіла в штат Міссісіпі, де виступила в клініці вакцинації при Університеті Джексона. Там вона захопила look у сукні з зебрами.
- Джилл Байден разом із чоловіком зустрілася з королевою Єлизаветою II у Віндзорському замку. Для події перша леді США обрала елегантний блакитний костюм.