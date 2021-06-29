Вперше за останні чотири роки перша леді США з'явилась на обкладинці престижного глянцю Vogue. Джилл Байден присвятили серпневий номер модного журналу. Вона позувала в об'єктиві відомої американської фотографині Енні Лейбовіц.

До теми Джилл Байден приголомшила образом в яскравій сукні з зебрами: фото

На обкладинці Vogue Джилл Байден позувала у квітковій сукні преміального бренду Oscar De La Renta. Жіночне вбрання з довгими рукавами, манжетами й закритим декольте розкішно підкреслило стан першої леді США, яка аж ніяк не виглядає на свої 70 років. Елегантний образ вона довершила лаконічними сережками від ювелірного дому Tiffany & Co.

Дружина президента позувала на балконі Білого дому з виглядом на Південну галявину. Вона сперлась на перила й розплелась в усмішці. Схоже, 71-річній фотографині Енні Лейбовіц вдалось знайти спільну мову з Джилл Байден, адже та постала перед нею щирою.

Джилл Байден на обкладинці глянцю / Фото Vogue

Варто додати, що перша леді знялась для американського Vogue не сама. Її підтримав чоловік Джо Байден. Президентське подружжя позувало у внутрішньому дворику поблизу Овального кабінету. За столиком у тіні дерев президент США ніжно пригортав дружину й не відводив від неї закоханий погляд.

Якщо Джо Байден постав у класичному темно-сірому костюмі, то Джилл підібрала яскраве вбрання. Вона красувалась у смарагдовому светрі й плісированій спідниці довжини міді від Michael Kors. Стильний образ перша леді довершила коричневим поясом і туфлями на невисоких підборах.

Джилл Байден і Джо Байден / Фото Vogue