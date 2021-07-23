Джилл Байден відвідала церемонію відкриття Олімпіади-2020: фото вишуканого образу

Перша леді США Джилл Байден прибула в Токіо та стала гостею відкриття Олімпійських ігор. Дружина президента зачарувала публіку елегантним образом у гороховій сукні.

У Токіо вже відбулася офіційна церемонія відкриття XXXII літніх Олімпійських ігор-2020. Почесною гостею церемонії стала дружина президента Сполучених Штатів Джилл Байден.

Радимо прочитати Мода і у спорті – мода: як виглядають форми збірних Олімпіади 2020 у Токіо

Перша леді прибула до Японії замість свого чоловіка, очоливши делегацію США. На трибунах вона спілкувалась з президентом Франції Еммануелем Макроном і князем Монако Альбером, а також підтримувала американську команду.

Образ Джилл Байден

Для публічного виходу дружина Джо Байдена обрала стримане, але елегантне вбрання. Вона постала перед камерами у білосніжній сукні-футлярі довжини міді з чорним гороховим принтом, яка підкреслювала фігуру.

Джилл Байден поєднала одяг з чорними замшевими туфлями на високих підборах. Вона доповнила стильний аутфіт довгим двошаровим перлинним намистом на шиї, браслетом на руці й сережками-кільцями.

Перша леді розпустила волосся та вклала його локонами. На обличчі вона зробила вишуканий макіяж з акцентом на очах. Джилл Байден з'явилась на публіці в темно-синій захисній масці з зображенням прапора США.



Джилл Байден / Фото Getty Images



Джилл Байден / Фото Getty Images

Елегантні образи Джилл Байден

Перша леді повернулася з історичної заміської резиденції у Кемп-Девіді. Вона постала у різнобарвній сукні з розрізами.

Джилл Байден з'явилась на обкладинці американського глянцю Vogue. Перша леді позувала у розкішній квітковій сукні, зеленому костюмі та повсякденному образі.

Дружина президента США прилетіла в штат Міссісіпі, де виступила в клініці вакцинації при Університеті Джексона. Там вона захопила look у сукні з зебрами.

Відкриття Олімпійських ігор: дивіться відео онлайн