Олімпійські ігри є не лише спортивним змаганням, а й певним фешн-простором. Дизайнери відомих брендів довго працюють над створенням унікальних форм для національних збірних, які виділять їх з-поміж інших команд. Також, кутюр'є пристосовують одяг до різноманітних кліматичних умов й зосереджуються не лише на комфорті спортсменів, а й на естетичному вигляді речей.

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Україна

Українців на Олімпійські ігри уже декілька років поспіль одягає марка Peak. Цьогоріч до розробки форми приєдналися і самі спортсмени разом з Комісією атлетів Національного олімпійського комітету. Марка презентувала одяг у традиційних блакитно-жовтих кольорах, які символізують надію і віру. Однак, українські фани розкритикували вибір такої форми і вважають її невдалою.



Форма української збірної на Олімпіаді 2020 / Фото НОК

Велика Британія

Збірна Великої Британії братиме участь в Олімпіаді-2020 в одязі від дизайнера Ben Sherman. Створюючи свою колекцію, британський кутюр'є надихався стилем 60-х років, адже саме у 1964 році Токіо приймав у себе Олімпійські ігри. Ностальгійні мотиви проглядаються у фасонах речей: куртки харінгтон, футболки поло й легкі бавовняні штани чіноси.



Форма збірної Великої Британії на Олімпіаді 2020 / Фото Ben Sherman

Окрім силуетів, дизайнер не забув і про принти, адже на футболках і на куртці вбачаємо малюнок голови лева у кольорах британського прапора.

Італія

Відомий дизайнер Джорджо Армані створив для збірної Італії мінімалістичну форму з символічними малюнками й прихованими надписами. На одязі яскраво проявляються японські мотиви, як-от прапор Італії у формі круга й напис на спині одягу ієрогліфічним шрифтом.



Збірна Італії: форма на Олімпіаду 2020 / Фото Emporio Armani

США

До створення екіпіровки американських спортсменів долучився Ральф Лорен. У формі збірної США білосніжний колір гармонійно поєднується з темно-синіми вставками. Також акцент поставили на зображенні прапора США, який розмістили на рукаві олімпійки.



Форма збірної США на Олімпіаді 2020 / Фото Ralph Lauren

Одяг спортсменів виготовлений лише з екологічних матеріалів й за спеціальною технологією виробництва, яка не шкодить навколишньому середовищу. Дизайнери марки потурбувались про комфорт команди і облаштували куртки американських учасників Олімпіади охолоджувальною системою, аби ті не перегрівались на спеці.

Канада

Олімпійська збірна Канади вирішила отримати звання "найяскравішої" форми на змаганнях. Марка Hudson's Bay надихнулась стрітстайлом Японії і використала у екіпіровці канадців малюнки-графіті й контрастні кольори. Джинсову куртку, яку поєднали зі штанами з такого ж матеріалу, прикрасили прапорами Японії та Канади.



Форма збірної Канади на Олімпійських іграх 2020 / Фото Hudson's Bay

На відкритті Олімпійських ігор канадці були вбрані у червоні нейлонові куртки, на спинах яких зображений символ країни – кленовий листок. Саме на листку дизайнери залишили прихований зміст – 13 білих смужок, які символізують 10 провінцій Канади і 3 її території.

Франція

Популярні бренди одягу Lacoste і Le Coq Sportif розробили для своєї країни форму у лаконічному й стриманому стилі. Розробляючи колекцію, дизайнери дали їй своєрідне гасло "Непохитність, наполегливість, завзятість і впевненість". Ці слова розмістили на внутрішній частині комірців футболок.



Франція: форма на Олімпійські ігри 2020 / Фото інстаграм Equipe France

Японія

Господарі Олімпіади-2020 також почерпнули натхнення з минулого. У 1964 році тодішні спортсмени вийшли на відкриття ігор у червоних піджаках і білих штанах, а цьогоріч, аби вшанувати перше проведення Олімпіади у Японії, національна команда вбралась у білі піджаки й червоні штани.



Форма Японії на Олімпійські ігри 2020 / Фото Japan Forward

Відкриття Олімпійських ігор 2020: дивитись онлайн