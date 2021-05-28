Джилл Байден приголомшила стильним образом у шоколадному костюмі: фото

Перша леді США Джилл Байден здійснила черговий світський вихід. Вона продемонструвала елегантний образ у шоколадному костюмі.

Дружина президента Сполучених Штатів відвідала штат Мічиган в рамках загальнонаціонального туру щеплення проти коронавірусу. Вона прибула до клініки вакцинації та поспілкувалась зі студентами коледжу.

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Образ Джилл Байден

Перша леді також виступила з промовою, у якій закликала отримувати щеплення, якщо хтось цього ще не зробив. Увагу публіки не міг не привернути її look.

Джилл Байден постала перед камерами в темно-шоколадній блузці та стильному костюмі трохи світлішого відтінку, що складався з прямих штанів та елегантного жакета. Вона поєднала вбрання із золотистими туфлями на невисоких підборах. Аутфіт вдало доповнювали золота брошка, довга підвіска й сережки-камінці.

Дружина президента США розпустила волосся та вклала його пишними локонами. Образ завершив розкішний макіяж. Джилл Байден нафарбувала повіки темними тінями й злегка підкреслила губи бежевою помадою.



Джилл Байден / Фото з інстаграму першої леді

Елегантні образи першої леді США